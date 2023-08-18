Ankara'da freni boşalan kamyonet apartman duvarına çarptı: 1 ölü

Apartmanın duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

ANKARA'da, yokuştan inerken freninin boşaldığı iddia edilen kamyonet, apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü Haydar Şentürk (63), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar Şentürk idaresindeki 06 AN 8569 plakalı kamyonet, yokuştan inerken iddiaya göre freninin boşalmasıyla kontrolden çıktı. Kamyonet, yokuşun sonundaki 4 katlı Hira Apartmanı'nın giriş katının duvarına çarparak durdu. Duvar yıkılırken, ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Haydar Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cenazesi, polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.