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Ankara’da etkili sağanak: Bir evi su bastı

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Ankara’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sincan’da bir evi su bastı.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sincan'da bir evi su bastı.

Ankara'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde yollar adeta göle döndü.

Sağanak yağışın etkilediği noktalardan biri ise Sincan ilçesine bağlı Yenikent 29 Ekim Mahallesi oldu. Burada 751. Sokak'ta bulunan bir evi yağmur de suyu bastı. Evin içerisine dolan su nedeniyle eşyalar zarar görürken, yaşananları ev sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde evin odalarını kaplayan su ve dışarıdaki suyla dolan yollar dikkat çekti. Mahallede yağış nedeniyle oluşan su birikintileri araçların ilerlemesini güçleştirirken, vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sağanak yağışın mahallede neden olduğu su baskınını an be an kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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