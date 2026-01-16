Haberler

Ankara'da durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde durakta bekleyen EGO otobüsüne çarpan otomobil, yoldan geçen diğer araçlara da çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, 1 kişinin durumu ağır.

Ankara'da yolcu almak için durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı. Otomobilin yoldan geçen 2 araca daha çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümitköy Metro Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. kontrolündeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, durakta yolcu almak için durduğu sırada Y.A. kontrolündeki EGO otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan geçen 2 otomobile daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan N.K., itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu otomobilden çıkarıldı. Kazada, N.K. ağır yaralanırken aynı otomobilde yolcu olarak bulunan yolcu ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edilirken trafik bir süre kontrollü sağlandı. N.K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis ekibince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
