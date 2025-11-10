Haberler

Ankara'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı


Çankaya'da bir eğlence mekanında garsonlarla kavga eden 3 kişi, mekandan ayrıldıktan 1 saat sonra geri dönüp kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında garsonlarla kavga eden 3 kişi, mekandan ayrıldıktan 1 saat sonra geri dönüp iş yerine kurşun yağdırdı.

Olay, geçen hafta Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, mekanda bulunan 5 kişi yüksek sesle konuşup müşterileri rahatsız edince garsonlar tarafından uyarıldı. Sonrasında belirlenemeyen nedenlerden ötürü garsonlarla ve şüpheliler arasında kavga çıktı. Kavgadan sonra dışarı çıkan şüpheliler, yaklaşık 1 saat sonra mekana geri dönüp tabancayla eğlence mekanına ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Saldırganların peşine düşen polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 kişiyi saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
