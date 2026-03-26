Önü kesilen çocuk yaşıtları tarafından darp edildi

Ankara'da yaşıtları tarafından önü kesilen çocuğun kemer ve sopayla darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir grup çocuk, önünü kestikleri ve husumetli oldukları akranına saldırdı. Kemer ve sopayla darp edilen çocuğun o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, darp edilen çocuğun çığlık attığı ve kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı. - ANKARA

