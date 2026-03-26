Önü kesilen çocuk yaşıtları tarafından darp edildi
Polatlı ilçesinde bir grup çocuğun husumetli oldukları akranlarına kemer ve sopayla saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Darp edilen çocuk, çığlık atarak kendini korumaya çalıştı.
Olay, Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir grup çocuk, önünü kestikleri ve husumetli oldukları akranına saldırdı. Kemer ve sopayla darp edilen çocuğun o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, darp edilen çocuğun çığlık attığı ve kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı