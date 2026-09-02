Haberler

Güdül'de çiftlik yangını: 70 hayvan telef oldu

Güdül'de çiftlik yangını: 70 hayvan telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Güdül ilçesinde çıkan yangında 30 keçi ve 40 kuzu telef oldu.

Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan yangında 30 keçi ve 40 kuzu telef oldu.

Yangın, Ankara'nın Güdül ilçesi Karacaören Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çiftlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından 30 keçinin ve 40 kuzunun telef olduğu belirlendi. Çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar

Batan gemiden gelecek haberi bekliyorlardı! Bir anda hedef oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz

Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz
İran'da bombalar susmuyor! Bilanço ağırlaştı

Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi

Korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı

Dünya diken üstünde! Yan yana yüzlerce mezar kazıldı