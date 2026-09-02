Güdül'de çiftlik yangını: 70 hayvan telef oldu

Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan yangında 30 keçi ve 40 kuzu telef oldu.

Yangın, Ankara'nın Güdül ilçesi Karacaören Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çiftlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından 30 keçinin ve 40 kuzunun telef olduğu belirlendi. Çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı