Ankara'da Bisiklet Çalma İddiasıyla Silahlı Kavga: 1 Ölü

Ankara'da Bisiklet Çalma İddiasıyla Silahlı Kavga: 1 Ölü
Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bisiklet çalma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Haydar Murat Abacı hayatını kaybetti. Olayda F.K. isimli kişi ruhsatsız tabancayla Abacı'yı vurarak kaçtı, daha sonra yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bisiklet çalma iddiası ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek 347'inci sokakta meydana geldi. İddialara göre, Haydar Murat Abacı (29) ile F.K. (24) arasında bisiklet çalma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle F.K. isimli şahıs, ruhsatsız tabancı ile Haydar Murat Abacı'yı vurarak, olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abacı hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abacı hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

