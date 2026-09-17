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Ankara’da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı

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Ankara’da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı
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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini okul bahçesinde bıçakladı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini okul bahçesinde bıçakladı.

İddialara göre, Buse Gök (26), Elvan Mahallesi Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu'nda okuyan kızını birinci sınıfların çıkış saatinde almaya geldi. Okul bahçesinde diğer velilerle okulun dağılmasını bekleyen Gök'ün boşanma aşamasındaki eşi B.G., geldi. B.G., eşiyle bir süre tartıştıktan sonra eşini bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Buse Gök, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gök'ün durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca polis ekipleri, zanlının olay yerinden 06 YD 243 plakalı otomobille kaçtığını tespit etti. B.G.'nin yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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