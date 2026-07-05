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Arazi yangını köy sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Arazi yangını köy sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Çubuk ilçesinde çıkan arazi yangını, köy sakinlerinin traktörlerle müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'da çıkan arazi yangını, köy sakinlerinin traktörlerle yaptığı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

Olay, Çubuk ilçesine bağlı Güldarpı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri, traktörlerle olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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