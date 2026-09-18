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Ankara’da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Ankara’da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Öveçler semtinde meydana geldi. İddialara göre, 16 BGB 23 plakalı otomobil otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Fehmi Akbaş'a (67) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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