Ankara'da alev alan elektrikli otomobil kullanılmaz hale geldi

Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, şarj olduğu sırada alev aldığı iddia edilen elektrikli otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çankaya'nın Şehit Eren Bülbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şarjda bulunduğu sırada alev alan elektrikli otomobil çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
