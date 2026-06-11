Ankara'da 16 yaşındaki Kayra'nın bıçaklı saldırıda ölmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

Ankara'da tartıştığı 16 yaşındaki akranını bıçaklayarak öldüren çocuk ve babası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etimesgut'ta 2 gün önce meydana gelen olayda lise 1. sınıf öğrencisi Kayra Ataman (16), arkadaşına laf atan Burak E. ile tartışmış ve Burak E.'nin 17 yaşındaki oğlu T.E.E. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Ataman'ın cenazesi dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, tutuklu yargılanmalarına karar verilerek cezaevine gönderildi.

9'uncu sınıftan sonra okulu bırakıp sanayide çalışmaya başladığı öğrenilen T.E.E.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve ruhsal problemlerinin bulunduğu iddia edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı