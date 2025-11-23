Haberler

Ankara'da 200 Yıllık Serender Yangında Kül Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve 200 yıl tarihine sahip olan serender, yangında tamamen yanarak yok oldu. Sahibi Osman Yazıcı, üzgün olduğunu belirtti ve bu olayın sadece bir serenderin kaybı değil, aynı zamanda bir tarihin yok olması olduğunu ifade etti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 200 yıllık serender, çıkan yangında kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı'ya ait 200 yıllık serenderde (nalya) henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ahşap yapıyı kurtarmak için yoğun çaba harcasa da tarihi serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır"

Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan Osman Yazıcı, Karadeniz'e özgü geleneksel mimarisiyle dikkat çeken serenderi yıllar önce memleketi Rize'den Ankara'ya getirdiğini belirterek, "Çok üzgünüm. Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır" dedi.

Geçmişte mısır ve yiyecek saklamak amacıyla yapılan ahşap yapının siyasetçilerden gazetecilere, bürokratlardan iş adamlarına kadar birçok kişinin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.