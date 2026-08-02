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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Saliha Sera Kadıgil hakkında re’sen soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 31 Temmuz tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde konuşan TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil'in konuşmasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeler nedeniyle harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, Kadıgil hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 310/2. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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