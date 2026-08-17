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Taksi Şerit Değiştirdi, Kaza Son Anda Önlendi

Taksi Şerit Değiştirdi, Kaza Son Anda Önlendi
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde önündeki aracın yavaşlaması üzerine dikkatsizce şerit değiştiren ticari taksi, kazaya neden oluyordu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde önündeki aracın yavaşlaması üzerine dikkatsizce şerit değiştiren ticari taksi, kazaya neden oluyordu. Muhtemel kaza, diğer araç sürücüsünün dikkati ve refleksi sayesinde son anda önlendi.

Olay, 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önündeki aracın yavaşlaması üzerine ticari taksi sürücüsü sinyal vererek kontrolsüz şekilde sol şeride geçmek istedi. Bu sırada sol şeritte ilerleyen araç sürücüsü, taksinin üzerine gelmesiyle ani fren yaparak durdu. Sürücünün dikkati ve hızlı refleksi sayesinde muhtemel kaza son anda önlendi.

O anlar araç kamerasına yansıdı

Yaşanan tehlikeli anlar, son anda fren yaparak duran aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ticari taksinin aniden şerit değiştirdiği ve diğer araç sürücüsünün kazayı önlemek için ani fren yaptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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