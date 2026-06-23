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Kahramanmaraş'ta tarlaya yıldırım düştü: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta tarlaya yıldırım düştü: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet eden 66 yaşındaki Ali B. ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çiftçi, ileri tedavi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet eden bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağışlı hava sırasında tarlasında çalışmaya devam eden Ali B.'nin (66) yakınlarına yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle yaralanan vatandaş yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çiftçi, Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali B. buradaki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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