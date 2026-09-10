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Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, baro heyetiyle istişare de bulundu

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, baro heyetiyle istişare de bulundu
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Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, kendisini ziyarete gelen Mersin Barosu yönetimiyle istişare de bulundu.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, kendisini ziyarete gelen Mersin Barosu yönetimiyle istişare de bulundu.

Mersin Baro Başkanı Av. Gazi Özdemir, Genel Sekreter Av. Murat Akın ve Baro temsilcisi Av. Ali Kaan Doğan, Başsavcı Çatlı'yı ziyaret etti. Heyetin en çok üzerinde durduğu nokta Anamur Adliyesi'nde sadece fiziksel iyileştirmelerin değil, aynı zamanda savunma makamına verilen değerin de somut şekilde hissedilmesi olduğu ifade edildi. Baro odasının büyük, ferah ve nezih standartlarda düzenlenmesi, avukatların çalışma şartlarını belirgin şekilde yükselttiği kaydedilirken ana hizmet binasının güçlendirme çalışmalarıyla birlikte tamamen yenilenmesi, duruşma salonlarının kapasitesinin artırılması, elektrik ve UYAP sistemlerinin modernize edilmesi, giriş-çıkış güvenlik sistemlerinin kurulması ve çevre düzenlemesinin tamamlanması ise adliyenin genel hizmet kalitesini önemli ölçüde yükselttiği kaydedildi. Ek hizmet binasında yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmaları da heyet tarafından takdirle karşılandı. Baro Başkanı Av. Gazi Özdemir, tüm bu sürecin Başsavcı Tanju Çatlı'nın koordinasyonunda yürütüldüğünü vurgulayarak hem kendisine hem de Adalet Bakanlığı yetkililerine teşekkürlerini sundu. Özellikle savunma makamına gösterilen saygının ve avukatların ihtiyaçlarının dikkate alınmasının, adaletin daha sağlıklı işlemesine katkı sağladığını aktardı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dönüşüm, hem adliye personeli hem de avukatlar açısından örnek bir yaklaşım olarak değerlendirilirken, heyet, Başsavcı Çatlı'ya yeni adli yılın hayırlı ve başarılı geçmesini diledi.

Başsavcı Çatlı da yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlı olmasını dileyerek, adaletin daha etkin ve hızlı işlemesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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