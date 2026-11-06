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Anadolu Feneri açıklarında karaya oturan gemideki 13 personeli Kıyı Emniyeti kurtardı

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İstanbul Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 personel kurtarıldı. Kıyı Emniyeti ekipleri, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle denizden müdahale edilemeyince varagele sistemiyle personelin tamamını karaya çıkardı.

İstanbul Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince varagele sistemiyle kurtarıldı.

Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayarak karaya oturdu. Geminin yardım ve tahliye talebinde bulunması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı BAYRAK-1 botu ile KURTARMA-11 römorkörü bölgeye sevk edildi.

13 personel varagele sistemiyle kurtarıldı

Bölgede etkili olan ağır hava ve deniz şartları nedeniyle gemiye denizden müdahale edilemedi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Geleneksel varagele sistemi kullanılarak gemideki 13 personelin tamamı güvenli şekilde karaya çıkartıldı.

Kurtarma operasyonu sırasında gemideki personelin tamamının sağ salim tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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