Ana trafo hattında korkutan yangın Van'ın Başkale ilçesindeki ana trafo hattında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Van'ın Başkale ilçesindeki ana trafo hattında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, TEİAŞ'a ait ana trafoda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangına müdahale sürerken, Tuşba Grup Amirliğinden 2 araç, Gürpınar Grup Amirliğinden de 1 araç destek için Başkale ilçesine gönderildi. Yangın nedeniyle alevlerin ve dumanın gökyüzünü kapladığı bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Başkale Van 3. Sayfa Haberler

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