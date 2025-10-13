Haberler

Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı

Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
Haber Videosu

Bir üniversite öğrencisi ameliyatlı bacağı sebebiyle uçağa alınmadığını söyledi. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan genç "Üniversite öğrencisiyim. Engelliyim, iki hafta önce ameliyat oldum. Bana uçabilir raporu vermelerine rağmen, ayağımı kıramadığım için uçağa alınmadım. Ne biletimi iptal ediyorlar, ne değişim yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan Çanakkale'ye uçak bileti alan üniversite öğrencisi genç, ameliyatlı bacağı sebebiyle uçağa alınmadığını söyledi.

Sosyal medyada bir üniversite öğrencisinin yayınladığı video gündem oldu. Kısa bir süre önce bacağından ameliyat olduğunu ve bacağını kıramadığını belirten öğrenci, aldığı bilete rağmen uçağa bindirilmediğini söyledi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Genç öğrenci, söz konusu videoda yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. "Üniversite öğrencisiyim. Engelliyim, iki hafta önce ameliyat oldum" diyen genç, "Bana uçabilir raporu vermelerine rağmen, ayağımı kıramadığım için uçağa alınmadım. Ne biletimi iptal ediyorlar, ne değişim yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyusuf ayan:

mantıken dar alanda nasıl oturacaksın bacağını uzatamazsın kırman gerekiyor sana özel bir koltuk olması gerekiyor öyle bir koltuk yoksa almamaları normal

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı

'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında üniversite karıştı
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Bu takıma hoca dayanmıyor: 11 sezonda 23 teknik adam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.