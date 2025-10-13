Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı

Ankara'dan Çanakkale'ye uçak bileti alan üniversite öğrencisi genç, ameliyatlı bacağı sebebiyle uçağa alınmadığını söyledi.

Sosyal medyada bir üniversite öğrencisinin yayınladığı video gündem oldu. Kısa bir süre önce bacağından ameliyat olduğunu ve bacağını kıramadığını belirten öğrenci, aldığı bilete rağmen uçağa bindirilmediğini söyledi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Genç öğrenci, söz konusu videoda yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. "Üniversite öğrencisiyim. Engelliyim, iki hafta önce ameliyat oldum" diyen genç, "Bana uçabilir raporu vermelerine rağmen, ayağımı kıramadığım için uçağa alınmadım. Ne biletimi iptal ediyorlar, ne değişim yapıyorlar" ifadelerini kullandı.