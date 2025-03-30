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Ambulansa Fermuar Sistemiyle Yol Açıldı

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Düzce'de bayram yoğunluğuna rağmen, sürücüler fermuar sistemi ile ambulansa yol açarak sıkışan trafiği büyük bir özveriyle çözdü. Olay, acil tıp teknisyenleri tarafından kaydedildi.

Bayram yoğunluğu, fermuarı engel olamadı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde bayram yoğunluğu olmasına rağmen, ambulansın geldiğini gören sürücüler fermuar sistemi ile sıkışan trafiği açtı.

Olay Bayram trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gölyaka'dan aldığı hastayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi aciline götüren ambulans, olimpiyat mevkiinde bayram sebebi ile sıkışan trafiğe girdi. Sürücüler bayram sebebi ile oluşan yoğunluğa rağmen, ambulansa fermuar sistemi ile yol açıp yaşama yol verdi. O anlar ambulans içerisinde görevli acil tıp teknisyenlerince an be an kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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