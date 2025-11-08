Haberler

Ambulans Mandaya Çarptı: Hasta Başka Ambulansla Nakledildi

Muş'tan Van'a hasta taşıyan bir ambulans, Güroymak'ta aniden yola çıkan mandaya çarparak kaza geçirdi. Mandanın telef olduğu kazada, hasta başka bir ambulansla Van'a sevk edildi.

Muş'tan Van'a hasta taşıyan ambulans, Bitlis'in Güroymak ilçesi girişinde yola aniden çıkan mandaya çarptı. Kazada manda telef olurken, ambulanstaki hasta bir başka ambulansla Van'a sevk edildi.

Kaza, Muş-Bitlis karayolu Güroymak ilçe girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Muş Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı Van'daki bir hastaneye götüren 49 DA 112 plakalı ambulans, aniden yola çıkan mandaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle manda telef olurken, ambulansın ön kısmında hasar oluştu. Olayın ardından bölgeye yeni bir ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta gelen diğer ambulansla Van'a nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
