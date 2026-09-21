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Amasya Merzifon'da yolcu otobüsü şarampole uçtu, ilk belirlemelere göre 24 yaralı var

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Amasya Merzifon'da yolcu otobüsü şarampole uçtu, ilk belirlemelere göre 24 yaralı var
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü, Kayadüzü köyü yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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