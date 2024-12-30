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Amasya'da Yılbaşı Öncesi Huzur Operasyonu

Amasya'da Yılbaşı Öncesi Huzur Operasyonu
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Amasya Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde il genelinde huzur operasyonu düzenleyerek asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Operasyonun detayları ve görüntüleri paylaşıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi il genelinde huzur operasyonu düzenledi.

Operasyonda görev alan ekipler asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Operasyonun görüntüleri, "Huzurun şehri Amasya'mızda Türkiye huzur güven uygulamaları kapsamında asayiş ve trafik denetlemeleri yapılmıştır. Huzur ve güvenliğiniz için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Emniyet Müdürlüğümüz, siz değerli vatandaşlarımızın her zaman yanındadır" notuyla paylaşıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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