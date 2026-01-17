Haberler

Yaya geçidinden geçerken araç çarptı

Yaya geçidinden geçerken araç çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir adama hafif ticari araç çarptı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, yaralı kısa sürede ayağa kalkarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan adama araç çarptı. Adamın bir anda neye uğradığını şaşırdığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde boş yolda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan H.Y'ye Ahmet D., yönetimindeki 05 ET 933 plakalı hafif ticari araç çarptı. Neye uğradığını şaşıran adam, şans eseri kısa sürede ayağa kalktı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular