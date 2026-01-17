Yaya geçidinden geçerken araç çarptı

Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan adama araç çarptı. Adamın bir anda neye uğradığını şaşırdığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde boş yolda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan H.Y'ye Ahmet D., yönetimindeki 05 ET 933 plakalı hafif ticari araç çarptı. Neye uğradığını şaşıran adam, şans eseri kısa sürede ayağa kalktı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA