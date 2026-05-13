Otomobil tünel çıkışında bariyerlere çarptı: Kaza anı kamerada

Amasya'da tünelde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Taşova istikameti gitmekte olan bir otomobil, Akdağ tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine trafik levhasına ve bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı