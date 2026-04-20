Tırın otomobili önüne katıp sürüklediği kaza kamerada

Tırın otomobili önüne katıp sürüklediği kaza kamerada
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir tır, yanında ilerleyen otomobili önüne katıp sürükledi. Kazada otomobilde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da bir tır, yanındaki otomobili önüne katıp sürükledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesinde kavşakta M.K. yönetimindeki 60 TU 929 plakalı tır, yanında ilerleyen A.Ç'nin kullandığı 34 NYH 947 plakalı otomobili bir anda önüne kattı. Otomobil, tırın önünde metrelerce sürüklendi. Hasar gören otomobilde yolcu olarak bulunan M.S. belinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
ABD'li kaleci Klinsmann'ın boynu kırıldı

Boynu kırıldı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması

Tren biletlerinin fiyatları kriz yarattı: Vali, halkına sahip çıktı
Kürtçe şarkı akımına Avşar kızı da katıldı

Sosyal medyadaki Kürtçe şarkı akımına Hülya Avşar da katıldı