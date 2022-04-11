ANKARA (İHA) - Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

AMASYA - Amasya'da kontrolden çıkması sonucu takla atan otomobil tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Çavuş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Tokat yönüne giden Orhan Karaca yönetimindeki 19 TL 256 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil yol kenarındaki tarlada durabildi. Hurdaya dönen araçtan sağ olarak çıkan sürücü ve yanındaki eşi Şule, çocukları Ahmet ile Erdem Enes yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.