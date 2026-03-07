Haberler

Evinde sahte içki içti, saatler sonra ölü bulundu

Amasya'da 53 yaşındaki Ferhat Makul, evinde sahte içki içtikten sonra ölü bulundu. Arkadaşının sigara getirmesi üzerine durumu fark eden arkadaşları ve muhtar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Makul'un yerde yattığını tespit etti ve şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Amasya'da evinde sahte içki içtiği iddia bir şahıs, saatler sonra ölü halde bulundu.

İddiya göre, Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binadaki kiralık dairede geç saatlerde sahte içki içtiği öğrenilen Ferhat Makul (53), bir arkadaşından sigara getirmesini istedi. Sigara getirdiğinde başından yaralandığını gören arkadaşının yardım teklifini reddeden Makul'e telefonla ulaşamayan arkadaşları ve mahalle muhtarı durumu polise bildirildi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla balkondan daireye giren ekipler yerde yattığını belirledi. Hayatını kaybettiği anlaşılan Makul'un cenazesi yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, "Telefonla aradığımda telefonu çalmıyordu. Ekipler evine balkondan girdiler. Ölü olduğunu belirlediler. Kaçak içki içmiş. Yere düştüğünde alnını da çarpmış" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
