Haberler

Motokuryenin otomobile çarparak savrulduğu kaza kamerada

Motokuryenin otomobile çarparak savrulduğu kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da yolun sağına manevra yapan bir otomobile çarpan motokurye yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Amasya'da yolun sağına doğru manevra yapan otomobile peşinden gelen motokurye çarptı. Kurye ve motosikletin savruldukları anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Varinli Caddesi üzerinde Abdulmuttalip Ç.'nin kullandığı otomobile yolun sağına doğru manevra yaptığı sırada kurye Furkan D.'nin sürdüğü motosiklet çarptı. Kurye ve motosikletin savruldukları anlar kameraya yansıdı. Yaralanan kuryenin imdadına çevredekiler yetişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak ayında Amasya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen 3 trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kavşaklarda yapılan hatalar ve sürücü dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalar yer aldı.

Kazalara ilişkin paylaşımda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajına yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu
Diyarbakır'dan gelen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Diyarbakır'da tartışma yaratan olay: Bu millete kim sahip çıkacak?
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı