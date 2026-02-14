Motokuryenin otomobile çarparak savrulduğu kaza kamerada

Amasya'da yolun sağına doğru manevra yapan otomobile peşinden gelen motokurye çarptı. Kurye ve motosikletin savruldukları anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Varinli Caddesi üzerinde Abdulmuttalip Ç.'nin kullandığı otomobile yolun sağına doğru manevra yaptığı sırada kurye Furkan D.'nin sürdüğü motosiklet çarptı. Kurye ve motosikletin savruldukları anlar kameraya yansıdı. Yaralanan kuryenin imdadına çevredekiler yetişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak ayında Amasya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen 3 trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kavşaklarda yapılan hatalar ve sürücü dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalar yer aldı.

Kazalara ilişkin paylaşımda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajına yer verildi. - AMASYA