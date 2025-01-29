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Amasya'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı

Amasya'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı
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Amasya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet dere yatağına yuvarlandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da kontrolden çıkarak dereye uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K.nın (25) kullandığı 60 TY 680 plakalı kamyonet, Aydınca - Beldağ köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına yuvarlandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hasar gören kamyonette yaralanan sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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