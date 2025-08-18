Amasya'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu
Amasya'nın Suluova ilçesinde Muhammed Can Güney'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Takla atan araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Muhammed Can Güney'in kullandığı O5 ABS 147 plakalı otomobil, Hacı Bayram Mahallesi civarında seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Takla atan otomobilin sürüsü yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan sürücü kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa