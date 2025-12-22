Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

Amasya'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile hızla gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpan aracın sürücüsünün bir hafta önce kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kazada iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ardından hızla gelen otomobil çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı. Çarpan aracın sürücüsünün bir hafta önce geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Mecitözü kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen A.Ç.'nin direksiyonunda bulunduğu 19 NCE 131 plakalı otomobile, arkasından gelen Ş.S.'nin (43) kullandığı 06 BN 1713 plakalı otomobil çarptı. Savrulan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücülerin yardımına o sırada başka bir kaza için orada bulunan trafik polisleri koştu. Yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza öncesi göğsünde ağrı hissettiğini anlatan Ş.S.'nin geçirdiği kalp krizi üzerine bir hafta önce anjiyo olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

