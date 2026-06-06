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Amasya'da kazada yaralanan öğrenciden acı haber

Amasya'da kazada yaralanan öğrenciden acı haber
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde 4 gün önce karıştığı trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 4 gün önce karıştığı trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından ağır yaralı halde Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılan Kağan Kılıç (17), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amasya Valiliği, Merzifon Şehit Murat Demirci Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıf öğrencisi Kılıç için başsağlığı mesajı yayınladı. Kılıç, Balgöze köyünde düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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