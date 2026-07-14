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Köpeği gübre çukurunda boğulmaktan son anda kurtardılar

Köpeği gübre çukurunda boğulmaktan son anda kurtardılar
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpek, düştüğü gübre çukurunda boğazına kadar gömülü halde bulundu. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla köpeği kurtararak doğaya bıraktı.

Amasya'da düştüğü gübre çukuruna boğazına kadar saplanan köpek, ekipler tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde hayvan ahırının gübre çukurunda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, durumu Merzifon İtfaiyesine bildirdi. Mahalleye giden ekipler boğazına kadar gömülü haldeki köpek için zamanla yarıştı. Uzatılan vinçteki itfaiyecinin tuttuğu köpek yukarı çekilerek kurtarıldı. Köpek daha sonra doğaya bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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