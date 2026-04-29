Amasya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya'da parke yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesi Dutluk köyü yakınlarında Yılmaz Uzuner (40) yönetimindeki 37 ABR 875 plakalı tır kavşakta kontrolden çıktı. Tır ve kasası birbirinden ayrılarak savrulurken parke malzemeleri de etrafa dağıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kastamonu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı