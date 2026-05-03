Amasya'da ahır yıkıldı, kadın çiftçi hayvanlarını kurtardı
Amasya'da aşırı yağışlar sonucu bir köyde ahır yıkıldı.
Amasya'da aşırı yağışlar sonucu bir köyde ahır yıkıldı. Duvarlarında çatlaklar oluşan ahırı bir gün önceden boşaltan kadın çiftçi, hayvanlarını kurtarmayı başardı.
Edinilen bilgiye göre, 3 gündür yağışların etkili olduğu Amasya'nın Yağcıabcal köyüne bağlı Erikli mezrasında Aslıcan Canikli'ye ait ahır çöktü. Duvarlarındaki çatlakları fark ederek dün ahırı boşaltan evli ve 2 çocuk annesi Canikli, hayvanlarının zarar görmesini engelledi. Durumu AFAD ve jandarmaya bildirdiklerini belirten Yağcıabcal köyünün muhtarı Umut Canbolat, çiftçiye gereken yardımı sağlamaya çalışacaklarını açıkladı. - AMASYA