Amasya'da durdurulan otomobilden 5 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagajında ve koltuğunda Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı yönüne doğru gitmekte olan bir otomobil Amasya girişinde güvenlik uygulaması yapan polisler tarafından durduruldu. Aracın arka koltuk ve bagaj kısmında üzeri örtülü yatar vaziyette yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu. Otomobil sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Göçmenler Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi. - AMASYA