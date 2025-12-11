Amasra tünelinde 3 ayı görüntülendi

Bartın'ın Amasra ilçesi girişinde yer alan 1100 metrelik tünelde 3 ayı görüntülendi. Ayılar, tünelin bir ucuna kadar koşarak gitti.

Amasra'dan Bartın istikametine kendi aracıyla giden bir aile, gece saatlerinde tünel yakınlarında bir anne ayı ve 2 yavrusunu gördü. Aracın farlarını fark eden ayılar ise tünele doğru kaçmaya başladı. Aile ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Aç kaldığı için şehre indikleri düşünülen ayılar ise 1100 metre uzunluktaki tüneli koşarak geçti. Görüntülerde, tünelin bir ucundan diğer ucuna kadar koşması nedeniyle yorulan ayıların durup arkasındaki araca bakmaları ve yollarına devam etmeleri de yer aldı.

Ayıların tepki vermesi nedeniyle aracın ayılara fazla yaklaşamadığı ve tünel boyunca belli bir mesafede ayıların arkasından seyir etmesi de görüntü kayıtlarına yansıdı.

Ailele zaman zaman eğlenceli anlar yaşatan ayılar kimi zaman da tedirgin anlara neden oldu. - BARTIN