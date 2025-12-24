Alzheimer hastası kayıp kadın ormanlık alanda yaralı halde bulundu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme ilçesinde gece saatlerinde evden ayrılan Alzheimer hastası yaşlı kadın, sabah saatlerinde ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

Olay, Terme ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Ç. (83), gece geç saatlerde evden tek başına ayrıldı. Eşinin durumu fark etmesi üzerine mahalle muhtarı Olgun Köse'ye haber verildi. Muhtarın komşularla birlikte yaptığı arama çalışmalarının ardından durum jandarmaya bildirildi. Arama çalışmalarına muhtar, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Sabah saat 10.00 sıralarında evine yakın bir ormanlık alanda Emine Ç. yaralı halde bulundu. Yaşlı kadın, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. - SAMSUN