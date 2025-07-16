Alzheimer Hastası Kadın 12 Saat Sonra Bulundu

Alzheimer Hastası Kadın 12 Saat Sonra Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Emine P., jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının ardından 12 saat sonra bitkin halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumu iyi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın, 12 saat sonra jandarma ve AFAD ekiplerince arazide bitkin halde bulundu.

Olay, Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün tarlasına gittikten sonra eve dönmeyen Emine P.'nin (85) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Gece saatlerinde AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda Emine P. bugün saat 12.00 sıralarında evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki arazide bitkin halde bulundu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, sedyeyle ambulansa taşınarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emine P.'nin Alzheimer hastası olduğu ve bu nedenle evinin yolunu bulamadığı öğrenildi. Hastanede tedavisi süren yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

Radikal imaj değişikliği! Kuaför koltuğundan yeni halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti

13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.