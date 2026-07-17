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Dolandırıcıların son tuzağı "Bu kadar da olmaz" dedirtti

Dolandırıcıların son tuzağı 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
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Erzurum'da 77 yaşındaki alzaymır hastası Mustafa Kaba, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek bankadaki 200 bin lirasını göndermek istedi. Banka personeli ve polis, yaşlı adamı ikna ederek dolandırılmaktan kurtardı.

Erzurum'da telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 77 yaşındaki alzaymır hastası adam, bankadaki 200 bin lirasını şüphelilere göndermek üzereyken banka personeli ve polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarıldı. Yaşlı adamın kendisini uyaran ekiplere karşı dolandırıldığını uzun süre kabul etmemesi ise olaya trajikomik bir boyut kazandırırken, onu ikna etmek için herkes ter döktü.

Son yıllarda sayısı hızla artan ve güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen vatandaşların tuzağına düşmekten kurtulamadığı dolandırıcılar, bu defa Erzurum'da alzaymır hastası 77 yaşındaki Mustafa Kaba'yı ağlarına düşürmek istedi. Telefonla kendisine ulaşan dolandırıcıları akrabası sanan ve yalanlarına inanan Mustafa Kaba, soluğu banka şubesinde aldı. Telefonla kendisine yazdırılan hesap numarasına 200 bin lira göndermek isteyen yaşlı adamı banka personeli "dolandırılma" şüphesi ile uyardı. Ancak adam tüm ısrarlara rağmen parayı bir akrabasına göndereceğini söyledi. İhbar üzerine banka şubesine gelen polis ekipleri, olayın dolandırıcılık olduğunu tespit etti. Buna rağmen yaşlı adam olan biteni kabul etmek istemedi. Polis ve banka personeli, uzun uğraşları sonunda yaşlı adamı ikna etti.

Polis olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, özellikle yaşlı ve savunmasız vatandaşların bu tuzaklara düşmemesi uyarısında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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