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Kütahya'da kayıp alzaymır hastası adamdan iyi haber geldi

Kütahya'da kayıp alzaymır hastası adamdan iyi haber geldi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 70 yaşındaki alzaymır hastası Bayram Kayırgaş, 1,5 gün süren arama çalışmalarının ardından evine 5 km uzaklıktaki dağlık bölgede sağ olarak bulundu.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gürlek köyünde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki alzaymır hastası, sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, alzaymır hastası olduğu öğrenilen Bayram Kayırgaş'tan (70) 29 Haziran Pazar günü evinden ayrılmasının ardından haber alınamadı. Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Gürlek köyü sakinleri, Gürlek Köyü Muhtarlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda dağlık ve engebeli alanlar tarandı. Yaklaşık 1,5 gün süren arama çalışmalarının ardından Kayırgaş, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kayırgaş'ın geçmişte gençlik yıllarında ve emekli olduktan sonra koyun otlattığı arazide bulunduğu belirtildi. Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Bayram Kayırgaş sağlık kontrolünden geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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