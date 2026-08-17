Boşanma Aşamasındaki Eşini Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tehdit ve darbeden şahıs tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos günü Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.G.'nin boşanma aşamasındaki eşi B.G.'yi tehdit ve darbettiği, olay sırasında tüfekle havaya ateş açtığı belirlendi. Olayın ardından Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu G.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen tüfek de ekiplerce ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.G., 17 Ağustos günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı