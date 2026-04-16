Haberler

196 ülkede kırmızı bültenle aranan 'altın adam' İstanbul'da yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnterpol tarafından 196 ülkede kırmızı bültenle aranan Ingılab Babayev, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda 16 kilogram altın kaçakçılığını organize eden Babayev, mahkemece tutuklandı.

Altın kaçakçılığı suçundan 196 ülkede İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan 38 yaşındaki Ingılab Babayev, polis ekiplerinin uzun süren takibi sonrası Eyüpsultan'da yakalandı. Babayev'in 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplam 16 kilogram altının ele geçirildiği kaçakçılık olayının organizatörü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kaçakçılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda; hakkında örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan İnterpol Kırmızı Bültenle aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev, Eyüpsultan'da tespit edilen adrese yönelik yapılan operasyonda yakalandı.

2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda 16 kilogram altın kaçakçılığını organize eden örgüt lideri konumunda olduğu tespit edilen Babayev, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

