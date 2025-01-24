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Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı. Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır" denildi.

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, Ankara'da gözaltına alındı.

VAKIF ÜYELERİ İZİNSİZ GÖSTERİ YAPTI

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Zulüm ile abad olunmaz.... Zaman bunu size öğretecek.

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Tarikatların hepsi kapatılsın.. Bizlere Camii yeterlidir. Din ticareti İslâm inancımıza göre günah!

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

akp cadı avına çıktı halkı pusturmaya calisiyor

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıEmin Tas:

Suudiler İranlılar Türkiye de kendi örgütünu kuracak çok dikkat edin kim hadisi inkar ediyorsa bunlar İslam düşmanıdır lar bunlar ajandır kim hadisi inkar ediyorsa İslam'a düşmandır

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Haber YorumlarıMGk:

İSRAİL'in nefret ettiği Tayyip Erdoğan'dan nefret eden sözüm ona hoca.. Kimler kimler ile beraber

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

doğruları söylemeyen ni susturmaya çalışıyorlar vallahi durum iyiye gitmiyor

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Haber YorumlarıHalit:

bu adamı sevemedim

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Kendisi Firavunlara ve Karun’lara biat etmeyen sadece hakkı söyleyen masum ve mazlum bir hocadır.

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

Erdoğan a karşı olan cemaatların üzerine gidılır erdoğan ı yalayanlara bir şey olmaz

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Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Tarikatlar tekkeler dergahlar kapatılsın.

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