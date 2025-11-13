Haberler

Almanya'dan İstanbul'a Tatil İçin Gelen Ailede Zehirlenme: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Almanya'nın Hamburg kentinden tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi, otelde fenalaştı. İki çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne ve baba tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesi, kaldıkları otelde gece saatlerinde fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişilik aileden iki küçük çocuk yaşamını yitirirken, anne ve baba hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlandı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ve baba tedavide, çocukları hayatını kaybetti

Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar Kadir ve Masal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Çiğdem Böcek'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, Baba Servet Böcek entübe edildiği öğrenildi.

İddiaya göre olayla ilgili yapılan ilk çalışmalarda aile bireylerinin Beşiktaş Ortaköy'de seyyar satıcıdan midye yediği, daha sonra bir restoranda yemek yediği öğrenildi. Polis ekipleri, zehirlenmenin kaynağının belirlenmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde inceleme başlattı.

Taburcu edilerek otele gönderildi iddiası

Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği ve uygulanan tedavi sonrası taburcu edilerek ailenin otele geri döndüğü iddia edildi. Saatler sonra otelde kaldıkları odada anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı ve sonrasında çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını incelemeye alarak otel çalışanlarının ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
