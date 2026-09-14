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Almanya’da lisede 101 öğrenci hastalandı

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Almanya’nın doğusundaki Dresden kentinde bir lisede 101 öğrenci, öksürük, baş ağrısı, baş dönmesi ve solunum yollarında tahriş şikayetleri nedeniyle rahatsızlanırken, öğrencilerden 22’si hastaneye kaldırıldı.

Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde bir lisede 101 öğrenci, öksürük, baş ağrısı, baş dönmesi ve solunum yollarında tahriş şikayetleri nedeniyle rahatsızlanırken, öğrencilerden 22'si hastaneye kaldırıldı.

Almanya'nın Dresden kentinde Carola von Wasa isimli lisede eğitim gören 440 öğrenciden 101'i bugün öğle saatlerinde rahatsızlandı. Öğrencilerin öksürük, baş dönmesi ve solunum yollarında tahriş şikayetinde bulunması üzerine idare, okul binasını tahliye etti. İhbar sonrası Dresden İtfaiyesine bağlı yaklaşık 140 personelle olay yerine sevk edilirken, çevredeki hastanelere çok sayıda hasta kabulüne hazır olmalarını içeren "Kitlesel Yaralanma" talimatı verildi.

Dresden İtfaiye sözcüsü Michael Klahre yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 440 kişi dışarı okul dışına çıkarıldı ve acil durum personeli tarafından muayene edildi. 101 kişi öksürük, baş ağrısı, baş dönmesi ve solunum yollarından tahriş şikayetinde bulundu. 22 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı" dedi.

Bölgedeki sağlık ekipleri ve itfaiye, öğrencileri toplu halde etkileyen olayın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, okul binasında gaz kaçağı başta olmak üzere muhtemel nedenlere ilişkin incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Ancak ilk araştırmaların sonucunda bir sonuca varılamadığı belirtildi. Polis ise olayın bir suç unsuru içerip içermediğinin soruşturulduğunu bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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