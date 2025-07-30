Almanya'da Kundaklama Davasında Müebbet Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solingen'de bir binayı kundaklayarak 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının ölümüne neden olan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Wuppertal Eyalet Mahkemesi, Daniel S.'yi 4 cinayet ve 21 kez cinayete teşebbüsten yargılayarak cezasını verdi.

Almanya'nın Solingen şehrinde bir binayı kundaklayarak 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının ölümüne neden olan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'nın Solingen kentinde Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik ailenin öldüğü binayı kundaklayan zanlının cezası belli oldu. Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında 4 cinayet ve 21 kez cinayete teşebbüsten yargılanan 40 yaşındaki Daniel S. Hakkında ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve hayatta kalanlara 2 bin ila 20 bin avro arasında tazminat ödenmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Almanya'nın Solingen kentinde bulunan 4 katlı bina, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece kundaklanmıştı. Çıkan yangında aynı aileden İsmail Zhilov (29), Kıymet (28), Gizem (5) ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı. Kundaklanan bina ise tamamıyla yanarak kullanılmaz hale gelmişti.

Olayın ardından tutuklanan ve 21 Ocak'ta yargılanmaya başlanan Daniel S. Solingen'deki kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığını iddia etmişti. Daniel S'nin 2020 yılına kadar kundakladığı binanın arkasındaki dairede yaşadığı ve ev sahibiyle anlaşmazlık içinde olduğu belirtilmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.