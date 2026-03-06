Haberler

Almanya'da cuma namazı sonrası camide bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Güncelleme:
Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında, bir camide cuma namazı sonrası gerçekleşen bıçaklı saldırıda 24 yaşındaki bir genç yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis soruşturma başlattı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Stuttgart kentinin kuzeyindeki Backnang ilçesinde bir camide cuma namazı sonrasında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart kenti yakınlarında Cuma namazı sonrasında bir bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Alman medyası, saldırının kentin kuzeyindeki Backnang ilçesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı bir camide yaşandığını bildirdi. Stuttgart polisinden yapılan açıklamaya göre, camide gerçekleşen saldırıda 24 yaşındaki bir genç yaralandı. Polis, cuma namazından sonra yerel saat ile 13.15 sıralarında camiye gelen saldırganın, 24 yaşındaki genci uyluk bölgesinden bıçakladığını bildirildi. Yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı ve saldırının failinin ise olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, saldırının nedenini ortaya çıkarmak ve failini yakalamak için soruşturma başlattı. Failin yaklaşık 1,75 metre boyunda, siyah-beyaz ceket ve koyu renkli eşofman giyen, kıvırcık saçlı bir kişi olduğu duyuruldu. - STUTTGART

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
